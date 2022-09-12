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Понедельник, 12 сентября 2022, 16:27 мск

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Мужчина в столице угрожал сбросить собственную дочь с 13 этажа

Мужчина угрожал сбросить собственную дочь с 13 этажа многоэтажки, расположенной на востоке столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«12 сентября 2022 года мужчина находился с малолетней дочерью в квартире. Он проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила балкона 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов и противоправные действия мужчины были пресечены. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана матери», – говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что отец ребенка задержан. Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (попытка убийства малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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