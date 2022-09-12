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Понедельник, 12 сентября 2022, 17:39 мск

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Доходы российского бюджета снижаются два месяца подряд

Второй месяц подряд падают доходы федерального бюджета России. Об этом со ссылкой на данные министерства финансов РФ сообщило РБК.

В августе доходы упали на 11% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным прошлогодним месяцев, а в июле они снизились на 26% в сравнении июлем 2021 года. Как отмечает издание, сократились как нефтегазовые поступления, так и доходы, не связанные с углеводородным сырьем.

Данные об исполнении бюджета за август предварительные и могут быть пересмотрены позднее.

Нефтегазовые поступления федерального бюджета в августе составили 671,9 млрд руб, что на 3,4% меньше, чем в августе прошлого года. Их снижение связано в первую очередь с поступлениями налога на дополнительный доход от добычи.

Ненефтегазовые доходы в августе снизились до 1,157 трлн руб. – на 14% по отношению к показателю того же месяца прошлого года. В частности, сборы НДС на импортные товары сократились почти на 26% в годовом выражении, что отражает спад импорта товаров в Россию на фоне санкционного давления.

Вместе с тем импорт в Россию восстанавливается в помесячном выражении, на что указывает замедление спада поступлений «импортного» НДС (в июле он достигал почти 40% к прошлому году).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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