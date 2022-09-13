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Вторник, 13 сентября 2022, 10:51 мск

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Почти шесть десятков мотоциклистов погибли на дорогах Москвы с начала года

Более 500 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 57 человек погибли, произошло в столице с начала года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С начала текущего года на территории города Москвы произошло 514 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 57 человек погибли и 534 получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции, чаще всего ДТП с участием мототранспорта происходили в Западном, Южном административных округах – по 12% и Восточном административном округе – более 10%. Меньше всего дорожно-транспортных происшествий с данной категорией транспорта произошло в Зеленоградском административном округе – менее 2% и ТиНАО – менее 6%.

Наибольшее количество пострадавших водителей мототранспорта зарегистрировано в Западном, Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.

«Обращаем внимание владельцев мототранспорта, что летний сезон уже заканчивается. Соблюдайте нормы дорожной безопасности переходите на «осенний» режим передвижения, снижайте скорость и будьте предельно осторожны при совершении манёвров», – добавили в ГИБДД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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