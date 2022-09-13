Подмосковные полицейские помогли снять с моста девушку

Полицейские в Серпухове помогли минувшей ночью снять с моста впавшую в истерику девушку. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Поздней ночью экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России «Серпуховское», следуя по маршруту патрулирования, заметил на мосту через реку Нару девушку, стоявшую за ограждениями и державшуюся за перила. Сотрудники Госавтоинспекции, понимая, что действия гражданки могут привести к трагедии, незамедлительно остановились, вышли из машины и вступили с ней в диалог. Девушка находилась в состоянии истерики», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе диалога выяснилось, что она поссорилась со своим молодым человеком. Полицейские успокоили гражданку и находились с ней до приезда спасателей и медиков.

Впоследствии девушка была передана медицинским работникам для оказания психологической помощи.

Москва, Андрей Дорофеев

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