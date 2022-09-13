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Вторник, 13 сентября 2022, 10:51 мск

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Женщина выпала в Москве с шестого этажа

Фото: пресс-служба департамента ГОЧС ПБ Москвы

Женщине, упавшей сегодня в столице из окна шестого этажа на козырек подъезда, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным ведомства, происшествие случилось в ТиНАО на улице Рабочая, 9. Для оказания помощи выезжали специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра.

«По прибытии, нас встретили жильцы многоквартирного дома, которые сообщили, что из окна шестого этажа выпала женщина и сейчас она лежит на козырьке. Также на месте происшествия уже находилась бригада «скорой помощи». Очевидцы указали нам путь к пострадавшей по пожарной лестнице. Мы поднялись и обнаружили на козырьке подъезда женщину с различными переломами. Она находилась в сознании и стонала от боли. Поднявшийся с нами наверх фельдшер сделал пострадавшей укол обезболивающего, после чего мы наложили специальные шины и перенесли женщину сначала на щит, потом – на специальные вертолетные носилки. Необходимо было аккуратно спустить ее вниз и транспортировать в машину «скорой помощи». Для этого мы воспользовались альпинистским снаряжением», – рассказал старший дежурной смены, спасатель Московского авиацентра.

После спасательной операции, которую сотрудники учреждения провели совместно с федеральными столичными службами, пострадавшую передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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