Более тысячи зданий получают теплоноситель в столице

Отопление включено более, чем в тысяче зданий столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки от администрации, она отрабатывается в тот же день. В настоящее время тепло получают более 1 тысячи зданий – детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения», – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Уточняется, что решение о включении отопления в жилых домах и на других объектах будет приниматься городскими властями с учетом погодных условий и действующих нормативов.

Москва, Андрей Дорофеев

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