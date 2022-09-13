Более тысячи зданий получают теплоноситель в столице

Отопление включено более, чем в тысяче зданий столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки от администрации, она отрабатывается в тот же день. В настоящее время тепло получают более 1 тысячи зданий – детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения», – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Уточняется, что решение о включении отопления в жилых домах и на других объектах будет приниматься городскими властями с учетом погодных условий и действующих нормативов.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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