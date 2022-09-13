Угрожавший убить годовалую дочь москвич находился под действием наркотиков

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО жителя Москвы, который накануне угрожал сбросить свою годовалую дочь с 13 этажа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«12 сентября будучи в состоянии наркотического опьянения обвиняемый, находясь с малолетней дочерью 2021 г.р. в квартире жилого дома на ул. Городецкая, проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила балкона 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что в ходе судебного заседания обвиняемый просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом он был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти и кражи.

«Судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена. Преступление он совершил в период назначенного по приговору суда испытательного срока по условному осуждению», – добавили в пресс-службе прокуратуры.

Суд постановил заключить мужчину под стражу до 12 ноября. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Москва, Андрей Дорофеев

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