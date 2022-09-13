«Все показатели продолжают ухудшаться»: Зюганов заявил о «пятой колонне» и саботаже послания Путина

Послание президента России Владимира Путина не выполняется ни по одному из основных пунктов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его мнению, за последние два месяца специальная военная операция переросла в войну против США и Евросоюза, что ставит вопрос о выживании российского государства.

«Вопрос победы на Донбассе – это вопрос нашего исторического выживания. И каждый в этом зале и стране должен реально оценивать происходящее. Причем эта война идет на фоне невиданных санкций. По сути дела, финансово-экономической сфере объявлена война. 12 тысяч санкций. Но Европа от санкций теряет больше, чем мы, и она почувствует это зимой. Хотя некоторые говорят – не переживет… Европа переживет эту зиму, американцы переживут выборы, но для нас ничего не изменится, если мы не будем умные, сильные и волевые», – заявил Зюганов.

В этой связи лидер КПРФ обратил внимание на главные инструменты, которыми уничтожали Советский союз и сейчас «бьют по нам». «Пятая колонна не ослабила обороты против нас по линии русофобии и антисоветизма. Это ярко проявилось в ходе прошедших выборов, которые в ряде регионов превратились в спецоперации, где урезали партийные списки, где разогнали наблюдателей, где за ноги вытаскивали тех, кто пытался честно проконтролировать. Надеюсь, что руководство «Единой России» на это отреагирует», – подчеркнул политик.

«Главная сегодня победа куется в тылу. А для того, чтобы тыл был крепкий, нужен принципиально иной бюджет. Мы для этого приложили все усилия. Еще раз призываю вернуться к той программе, которую наша партия, лево-патриотические силы, вам предложили. Первое, это бюджет развития 35-40 млн. Он хорошо осмыслен, оснащен пакетом законов», – пояснил парламентарий.

Зюганов предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести консультации по будущему бюджету со всеми ведущими министерствами, чтобы «узнать позицию каждого и реальные предложения были рассмотрены». «Что касается послания президента, оно не выполняется по всем основным составляющим. Поэтому бюджет должен быть принципиально скорректирован и в нем определены новые приоритеты. Ненормально, когда за 5 лет страна потеряла 3 миллиона (граждан), и в этом году потеряет еще 1 млн. Главный показатель успешной политики – это состояние здоровья населения, его образования, продолжительность жизни. Все показатели продолжают ухудшаться, а не улучшаться», – подчеркнул он.

«10 приоритетов, бюджет развития, предлагаем немедленно вернуться к нему и рассматривать. Иначе [глава Минфина РФ Антон] Силуанов как говорит: теперь это для меня это самая большая головная боль… Пенсионная [реформа] – немедленно надо отменять. «Пенсионку» никому никогда не простили и не простят, теперь и ДЭГ (дистанционное электронное голосование) тоже не простят – теперь такие халтурные выборы и все это накапливается. И прожиточный минимум в 25 тысяч, иначе не переживут эту зиму при таких ценах», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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