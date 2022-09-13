Рабочий разбился в Москве при выполнении высотных работ

Рабочий погиб в столице в результате падения с высоты шестого этажа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В жилом доме на ул. Мусы Джалиля сотрудник подрядной организации при выполнении работ на высоте упал с шестого этажа. Мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие следственным органом процессуального решения по данному факту контролируется Нагатинской межрайонной прокуратурой.

Москва, Андрей Дорофеев

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