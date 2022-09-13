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Вторник, 13 сентября 2022, 18:32 мск

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Путин и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита ШОС

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15 сентября президент России Владимир Путин проведет ряд встреч с лидерами государств, входящих в организацию, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Сама эта встреча (СИ Цзиньпином) с учетом особенностей нынешней международной обстановки, конечно, имеет особое значение», – цитирует его ТАСС.

По словам помощника президента РФ, «планируется, что лидеры обсудят как двустороннюю повестку дня, так и основные региональные и международные темы».

Ушаков охарактеризовал встречу Путина и Си Цзиньпина как «давно ожидаемый личный контакт». «Это вторая личная встреча глав государств в период коронавирусной пандемии», – добавил он, напомнив, что первая встреча состоялась в феврале в Пекине, когда российский лидер приезжал на открытие зимней Олимпиады.

По словам Ушакова, запланированы также переговоры с руководителями Ирана, Индии, Турции, Азербайджана и другими.

При этом помощник главы российского государства пояснил, что ШОС предлагает реальную альтернативу западным структурам. «Как мы считаем, ШОС как раз предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам. Поскольку все члены ШОС привержены формированию более представительного демократического справедливого и многополярного миропорядка, который основывается на общепризнанных принципах международного права», – сказал Ушаков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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