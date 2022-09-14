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Среда, 14 сентября 2022, 10:17 мск

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Шестилетняя девочка в Раменском жила рядом с трупами своих родителей

Шестилетняя девочка была обнаружена накануне в одной из квартир в подмосковном Раменском рядом с трупами ее отца и матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В 18 часов 20 минут в квартире на ул. Десантная г. Раменское обнаружены трупы 46-летней женщины и 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В этой же квартире находилась их 6-летняя дочь, девочка госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом обезвоживание. Угрозы жизни и здоровья ребёнка не имеется», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе главного следуправления СК по Подмосковью добавили, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

«Установлено, что семья не состоит на учетах в органах комиссии по делам несовершеннолетних. Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся опросы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в Следкомитете.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами предварительного расследования, контролируются прокуратурой.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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