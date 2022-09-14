Московские медики разработали уникальную технологию фиксации позвоночника

Столичные медики разработали уникальную технологию фиксации позвоночника, которая позволяет в несколько раз сократить период реабилитации. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Московские нейрохирурги первыми в России представили и успешно применили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Это, например, остеохондроз, межпозвоночная грыжа или протрузия. Период реабилитации пациентов с трех-четырех месяцев рекордно снизился до трех-четырех недель», – цитирует ее пресс-служба мэра и правительства столицы.

Ракова добавила, что если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу врачей они возвращаются к тренировочным и соревновательным процессам без ограничений и в максимально сжатые сроки.

При проведении хирургических операций в основном позвоночник фиксируют при помощи титановой конструкции. Она предполагает длительный период реабилитации – три-четыре месяца, и, как результат, снижение активного образа жизни у пациентов и завершение карьеры для профессиональных спортсменов. В таких случаях использование динамических имплантатов не получило широкого распространения, поскольку при сильных нагрузках они смещались и деформировались.

Врачи Московского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова первыми в России предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить их смещение и расширить диапазон применения. Он заключается в формировании для имплантата специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом.

С использованием этой технологии было проведено более 100 успешных операций. Все профессиональные спортсмены вернулись в спорт высших достижений и включились в тренировочный режим без ограничений и за короткий срок.

Москва, Андрей Дорофеев

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