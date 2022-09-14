Столичный застройщик похитил у дольщиков почти полмиллиарда рублей

Учредителю строительной компании ООО ПКФ «Афина» предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в отношении дольщиков строящегося здания на востоке столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия обвиняемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице 2-я Владимирская в городе Москве, совершил мошенничество. Так, в период с марта 2013 по июль 2016 года обманным путем похитил денежные средства у 30 участников долевого строительства многоквартирного дома, что в общей сумме составило свыше 450 млн рублей», – говорится в сообщении.

В рамках предварительного следствия была проведена строительно-техническая судебная экспертиза, также была изъята бухгалтерская документация, по которой проведены экономические исследования. Следствием признаны и допрошены в качестве потерпевших 30 участников долевого строительства.

В настоящее время фигурант задержан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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