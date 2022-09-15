Супруг подозревается в организации убийства москвички

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве жительницы столицы. Как сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве, один из задержанных – супруг жертвы.

«Вечером 5 сентября 2022 года на участке местности вблизи деревни Троица поселения Вороновское города Москвы обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области головы. В рамках предварительного следствия отработан весь жилой сектор, где проживала потерпевшая, а также круг ее общения. Проведены необходимые исследования и судебные экспертизы. Следствием установлено, что орудием преступления является короткоствольное огнестрельное нарезное оружие», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе работы следователей, криминалистов сотрудников уголовного розыска были установлены лица, причастные к совершению преступления, одним из которых является 52-летний супруг погибшей.

«Одной из версий совершенного преступления рассматривается желание супруга завладеть имуществом погибшей», – добавили в Следкомитете.

Фигурантов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СМИ, муж убитой является пенсионером МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»