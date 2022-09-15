Мэрия Москвы отменяет бумажные справки о болезни ребенка

В спортивные секции и детские кружки дополнительного образования москвичам больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребенка – соответствующие данные доступны в электронном виде. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного правительства.

«С апреля прошлого года справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов оформляются в цифровом виде в поликлинике – вся информация сразу же доступна медработникам в образовательных учреждениях в системе «ЕМИАС.Школа», а также родителям в электронной медицинской карте ребенка. А благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой» учителя сразу видят в электронном журнале период отсутствия ребенка по болезни, включая сведения об освобождении от физкультуры. Мы двигаемся дальше – теперь родителям не нужно приносить бумажные справки по форме 095/у в кружки и секции. Дни, на которые ребенок освобожден от занятий, отображаются в электронном журнале «МЭШ». Эту информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования, подведомственных департаменту образования города», – пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новая опция позволит уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов.

Ранее Москва отменила необходимость бумажного оформления еще одного документа, необходимого для поступления в детские образовательные учреждения: в электронный вид перевели медицинские карты по форме 026/у. Также уже несколько месяцев частные и федеральные клиники передают в городские школы и детские сады электронные справки о болезни ребенка. К началу нового учебного года 35 медучреждений начали оформлять справки в цифровом виде. Таким образом, с прошлого года в общей сложности цифровизация освободила родителей от оформления более четырех миллионов медицинских справок.

Москва, Андрей Дорофеев

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