Люберецкий суд рассмотрит дело о столкновении экскурсионного вертолета с ЛЭП

В подмосковный суд направлено уголовное дело владельца вертолета, задевшего в июле ЛЭП во время экскурсионного полета. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый предоставлял услуги по организации вертолетных туров и экскурсий, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. «В июле 2022 года он, управляя воздушным судном – вертолетом марки Robinson Helicopter Company R44, совершил маневр на небезопасной высоте и допустил столкновение хвостовым винтом вертолета с линией электропередач. После чего воздушное судно совершило аварийную посадку в поле неподалеку от поселка Мирный городского округа Люберцы. Находящиеся на борту вертолета люди не пострадали», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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