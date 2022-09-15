Сотрудник столичного картинг-клуба украл гоночную машину

Сотрудник столичного картинг-клуба ночью украл на работе гоночную машину. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В ОМВД России по району Измайлово г. Москвы поступило сообщение о том, что в ночное время из картинг-клуба, расположенного в торговом центре, похищена гоночная машина. Оперативники установили, что к совершению кражи причастен один из работников организации. Через несколько дней в ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий», – говорится в сообщении ведомства.

По словам злоумышленника, кражу он совершил с целью дальнейшей перепродажи машины. Мужчина уехал на карте с места преступления к себе домой и спрятал технику в кустах возле подъезда.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный карт изъят и возвращен владельцу.

Москва, Андрей Дорофеев

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