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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:26 мск

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Сотрудник столичного картинг-клуба украл гоночную машину

фото – pixabay.com

Сотрудник столичного картинг-клуба ночью украл на работе гоночную машину. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В ОМВД России по району Измайлово г. Москвы поступило сообщение о том, что в ночное время из картинг-клуба, расположенного в торговом центре, похищена гоночная машина. Оперативники установили, что к совершению кражи причастен один из работников организации. Через несколько дней в ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий», – говорится в сообщении ведомства.

По словам злоумышленника, кражу он совершил с целью дальнейшей перепродажи машины. Мужчина уехал на карте с места преступления к себе домой и спрятал технику в кустах возле подъезда.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный карт изъят и возвращен владельцу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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