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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:26 мск

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Водитель арендованной машины разбил в Москве восемь припаркованных авто и пытался сбежать

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в столице мужчину, который, находясь за рулем арендованной машины, разбил восемь припаркованных автомобилей и пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«В полицию поступило сообщение, что в районе Сиреневого бульвара неизвестный гражданин, управляя автомобилем Kia Rio, принадлежащим компании каршеринга, повредил восемь припаркованных автомобилей. Также выяснилось, что местные жители своими силами пытались оставить злоумышленника, однако мужчина, находившийся за рулем, на указанные требования не реагировал и продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью граждан», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего жителя Подмосковья. Автомобиль, которым он управлял передали представителю каршеринговой компании.

Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей.

«В настоящее время сотрудниками полиции в отношении гражданина составлены материалы об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – добавили в Госавтоинспекции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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