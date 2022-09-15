Инспектор Роспотребнадзора выдавала незаконные свидетельства на право плавания теплоходов

Бывшая сотрудница Роспотребнадзора предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в совершении служебного подлога при выдаче санитарных свидетельств на право плавания теплоходов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, в марте 2022 года инспектор ввиду личной заинтересованности, обусловленной желанием снизить свою рабочую нагрузку, а также оказать содействие в ускоренной выдаче санитарных судовых свидетельств на теплоходы, составила акты их обследования без фактического осмотра. Продолжая реализацию своего преступного умысла, обвиняемая изготовила, оформила, подписала и выдала заведомо незаконные санитарные свидетельства о праве плавания, являющиеся официальными документами, влекущие юридические последствия в виде плавания вышеуказанных судов в навигационный период 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.

Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч. 1. ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности).

Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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