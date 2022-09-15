ШОС становится альтернативой Западу: Путин заявил об «уродливых очертаниях» попыток создания однополярного мира

Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. При этом лидеры государств дали однозначно понять, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество по созданию справедливого миропорядка.

Путин пояснил, что взаимодействие будет развиваться, в том числе, в рамках ШОС, которая является крупнейшей региональной организацией в мире, объединившей около половины населения нашей планеты.

«В организацию входят страны с разными культурно-цивилизационными традициями, внешнеполитическими ориентирами и моделями национального развития, однако выстраивание работы на принципах равноправия и взаимной выгоды, уважения суверенитета друг друга и отказа от вмешательства во внутренние дела позволили за небольшой по историческим меркам срок превратить эту организацию в действенный механизм многостороннего сотрудничества», – отметил президент РФ.

Со своей стороны председатель КНР подчеркнул, что Пекин готов вместе с Москвой сыграть ключевую роль в разрешении глобального кризиса. «Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», – сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит официальный сайт Кремля.

Самарканд, Светлана Антонова

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