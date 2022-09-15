Московские власти продлили на год программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Власти столицы продолжат в следующем году субсидировать предоставление льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Москва выделит субсидию в размере 1,21 миллиарда рублей на реализацию городской программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», – говорится в сообщении.

В 2020-2021 годах кредиты по льготной ставке (6-8% годовых) получили более 22 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства. Общая сумма выплат превысила 168 миллиардов рублей.

В пресс-службе добавили, что благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета кредитные учреждения смогут сохранить существующие условия субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам примерно для 10 тысяч малых и средних предприятий до конца 2023 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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