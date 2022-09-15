В квартирах москвичей скоро потеплеет: в мэрии сообщили, когда включат отопление в жилых домах

В Москве отопление в жилых домах начнут включать в воскресенье, 18 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, процесс подключения теплоснабжения займет несколько дней.

«По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время отопление включаем по заявкам администраций социальных объектов – школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В воскресенье, 18 сентября, с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе – на промышленные и торговые объекты. Процедура займет несколько дней», – сказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В сообщении также отмечается, что городские службы провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону. Все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, что гарантирует надежное теплоснабжение потребителей на протяжении всего холодного периода.

Москва, Светлана Антонова

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