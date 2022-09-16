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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:28 мск

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Силовики задержали в столице подпольного оружейника

Фото – пресс-служба ГУ МВД по г. Москве

Сотрудниками полиции и ФСБ задержали жителя столицы, занимавшегося незаконным производством оружия. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Оперативники столичной полиции и УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов 46-летнего москвича. В ходе осмотра его квартиры, расположенной на Нежинской улице, полицейские обнаружили и изъяли самодельный пистолет, несколько магазинов, а также патроны в количестве 93 штуки», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам исследования, пистолет является огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрелов. Изъятые патроны также пригодны для стрельбы и могут быть использованы для различных видов нарезного огнестрельного оружия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса РФ (незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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