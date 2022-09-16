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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:28 мск

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Путин назвал необратимой трансформацию мировой политики и экономики

Фото: официальный сайт Кремля

В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, которые носят необратимый характер. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая в Самарканде на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», – отметил глава российского государства.

При этом Путин подчеркнул, что «именно на этих принципах, лишённых каких бы то ни было элементов эгоизма, и в политике, и в экономике выстраивается совместная работа государств-членов ШОС, что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества – в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях».

Президент РФ обратил внимание на растущий авторитет ШОС, которая сегодня является крупнейшей в мире региональной организацией. «ШОС не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всём обширном евразийском пространстве», – сказал Путин.

Самарканд, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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