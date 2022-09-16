Не желавший платить за парковку столичный водитель «заработал» три статьи УК

В столице водитель, закрывший номера своего автомобиля, чтобы не платить за парковку, устроил скандал с девушкой-контролером, потасовку, разбил планшет и в результате стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, утром 14 сентября 2022 года мужчина, находясь вблизи автомобиля, припаркованного по улице Новая дорога в городе Москве, не желая быть привлечённым к административной ответственности за правонарушение, которое выявила старший контролер-ревизор 3-го отдела контроля городских парковок управления контроля парковок дирекции администрирования и контроля нарушений ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», толкнул последнюю в спину. После этого, действуя из хулиганских побуждений, фигурант выхватил находящийся при сотруднице служебный планшет, предназначенный для фотофиксации правонарушений, и выбросил его в сторону садовых насаждений, тем самым оказывая активное сопротивление представителю власти, исполняющему обязанности по пресечению нарушения общественного порядка», – говорится в сообщении ведомства.

Из видео, распространенного ранее прокуратурой Москвы, ясно, что водитель закрыл номер машины. Однако это зафиксировала девушка-контролер, что вызвало недовольство мужчины. Он несколько раз ее оскорбил, выбил из руки гаджет, наступив на него ногой, а затем обвинил оппонентку в том, что та хочет лишить его семью 5 тысяч рублей.

В связи с этим, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«Следствием проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время мужчина будет доставлен в подразделение столичного Следственного комитета для допроса», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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