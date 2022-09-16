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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:29 мск

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Суд рассмотрит дело стримера, прикурившего от Вечного огня в Истре

Сотрудники Следственного комитета в подмосковном Красногорске завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, который обвиняется в осквернении Вечного огня. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка ведомства

«Следствием установлено, в 2011 году обвиняемый, придя на территорию военно-исторического музея, расположенного в городском округе Истра, подошел к мемориальному комплексу «Рубеж Славы» и прикурил от Вечного огня сигарету. Свои преступные действия злоумышленник запечатлел на видеозапись. Данное видео в ноябре 2021 года, находясь в городском округе Красногорск, мужчина разместил на личной странице в одной из социальных сетей. При этом пользователь достоверно знал, что данное видео в свободном доступе могут просматривать пользователи социальной сети», – говорится в сообщении ведомства.

В Следкомитете отметили, что на допросе 39-летний обвиняемый дал признательные показания. С его участием проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он детально рассказал и показал, как совершал преступление. В ходе следствия проведена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенных с использованием сети интернет).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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