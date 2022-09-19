Полностью отопление включат в Москве до конца рабочей недели

На полное включение отопления на всех объектах столицы понадобится пять дней. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, на всех городских объектах отопление включат в течение пяти дней. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начали включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем приступим к подаче теплоносителя на предприятия торговли и промышленности», – цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Власти Москвы открыли «горячую линию» по вопросам отопления. Уточнить необходимую информацию о подаче тепла и оставить заявку о неполадках можно по телефону: +7 800 100-23-29.

В пресс-службе добавили, что оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла.

Москва, Андрей Дорофеев

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