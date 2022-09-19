Двое бывших зэков пытались задушить таксиста в столице

Двое мужчин пытались задушить таксиста в столице, чтобы завладеть автомобилем. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Установлено, что они разработали совместный преступный план по завладению транспортным средством. Для этого заказали такси в 20 микрорайоне города Зеленограда. Находясь в машине, пассажир с заднего сидения накинул на шею водителю верёвку и стал душить его, а его сообщник, который находился на переднем сиденье, начал избивать таксиста. Водителю удалось выбраться из салона и убежать, а злоумышленники скрылись на автомобиле. Потерпевший с множественными ушибами был госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

Угнанную машину правоохранители вскоре обнаружили в кювете неподалёку от Зеленограда.

В результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали двоих ранее судимых граждан 26 и 42 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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