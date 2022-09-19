Тренер по синхронному плаванию задержана в Подольске из-за гибели 14-летней девочки

В подмосковном Подольске во время тренировки по синхронному плаванию утонула 14-летняя девочка, в связи с чем задержана ее тренер. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 18 сентября 2022 года подозреваемая, являясь тренером по синхронному плаванию в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов, расположенных в г. Подольске, не обеспечила должных мер безопасности в результате чего 14-летняя девочка утонула в бассейне во время проведения тренировки. В настоящее время осуществляются комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, осуществлен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая документация, проведены допросы свидетелей и очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователем задержана 32-летняя тренер по синхронному плаванию, подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека).

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти ребенка. «В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, а также действиям должностных лиц, ответственных за безопасность образовательного процесса. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Москва, Андрей Дорофеев

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