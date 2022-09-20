Почти 80% жилых домов столицы получают тепло

Тепло на данный момент уже получают 78% жилых домов столицы. Об этом сообщил сегодня сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 10.00 20 сентября, отопление включили в 78% жилых домов и более 97% социально значимых объектов», – рассказал Бирюков.

Как отметили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы, отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. Первыми по заявке тепло получили социальные учреждения – детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. В воскресенье в полном объеме приступили к подаче тепла в жилые дома. При этом работы по включению отопления занимают до пяти дней.

Подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего в москве подготовили более 74 тыс объектов, в том числе свыше 34 тыс жилых домов.

Москва, Андрей Дорофеев

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