Вымогательство с помощью заоблачных счетов: московские мошенники заманивали жертв в кафе и бары

Московские полицейские задержали две группы мошенников, которые заманивали иногородних в заведения общепита и похищали деньги с помощью многократно завышенных счетов за обслуживание. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы задержаны участники двух независимых друг от друга групп, которые специализировались на хищении денег граждан путем мошенничества и вымогательства», – рассказала Волк.

По ее словам, злоумышленники использовали похожие схемы обмана. Молодые женщины на сайтах знакомств начинали общение с мужчинами, а затем предлагали им вместе посетить кафе или бар в центре столицы. Там потерпевшим предъявляли многотысячные счета за блюда и напитки.

«Так, 27-летний приезжий из ближнего зарубежья познакомился в сети Интернет с девушкой. Во время свидания в баре на ул. Садовой-Черногрязской спутница мужчины сделала заказ, а затем ему был выставлен счет почти на 30 тысяч рублей. Понимая, что предъявленная сумма значительно завышена, он отказался платить. Тогда злоумышленники, воспользовавшись его телефоном, установили на нем мобильное приложение, при помощи которого оформили кредит и перечислили деньги на подконтрольный им счет», – уточнила представитель МВД.

Волк также сообщила, что на улице Земляной Вал другому приезжему, который пришел в заведение с новой знакомой и заказал только лимонад, предложили заплатить 35 тысяч рублей. После отказа работники кафе оказали на него моральное и физическое давление и вынудили перевести денежные средства на указанный ими счет в качестве оплаты части заказа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в баре на Садовой-Черногрязской улице задержали пятерых подозреваемых. На Земляном Валу были задержаны двое фигурантов – администратор кафе и хозяйка заведения.

Следователями возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 163 УК РФ. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще один подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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