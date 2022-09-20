российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 сентября 2022, 19:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Четверо рабочих получили химические ожоги в Подмосковье

Четверо рабочих получили химические ожоги на одном из заводов в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Росси по Московской области.

«20 сентября в экстренные службы поступила информации о том, что при чистке котла на заводе в Сергиевом Посаде пострадали четверо рабочих. Мужчины получили химические ожоги и были госпитализированы», – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Следственные органу устанавливают причины и условия, приведшие к травмированию работников предприятия.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, организована также прокурорская проверка.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве работ. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролируются прокуратурой», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Подмосковный суд вынес приговор экс-сотрудникам ИВС, допустившим массовый побег / Подмосковные грабители насмерть опоили снотворным одну из жертв / Тренер по синхронному плаванию задержана в Подольске из-за гибели 14-летней девочки / Суд рассмотрит дело стримера, прикурившего от Вечного огня в Истре / Суд в Подмосковье вынес приговор участникам заказного убийства / Иностранец зарубил в Подмосковье напарника по коливингу / Инспектор Роспотребнадзора выдавала незаконные свидетельства на право плавания теплоходов / Люберецкий суд рассмотрит дело о столкновении экскурсионного вертолета с ЛЭП

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,