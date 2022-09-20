Четверо рабочих получили химические ожоги в Подмосковье

Четверо рабочих получили химические ожоги на одном из заводов в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Росси по Московской области.

«20 сентября в экстренные службы поступила информации о том, что при чистке котла на заводе в Сергиевом Посаде пострадали четверо рабочих. Мужчины получили химические ожоги и были госпитализированы», – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Следственные органу устанавливают причины и условия, приведшие к травмированию работников предприятия.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, организована также прокурорская проверка.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве работ. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролируются прокуратурой», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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