Россия продолжит «развиваться» в логике бюджетного правила: Мишустин назвал основные параметры госказны на следующий год

Правительство РФ планирует продолжить финансово-экономическую политику в логике бюджетного правила. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая сегодня на заседании президиума правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. По его словам, это поможет защитить российскую экономику от внешних рисков.

Как заверил Мишустин, при подготовке федерального бюджета правительство учло основные вызовы и возможные риски для отечественной экономики. «Средства, которые предусмотрены в проекте бюджета, призваны помочь в решении текущих и стратегических задач. Среди них – продолжение адаптации экономики к беспрецедентным внешним санкциям. В этих условиях крайне важно поддерживать наших граждан через реализацию социально значимых программ, способствовать дальнейшему развитию и перестройке многих проектов бизнеса, промышленных предприятий, ориентировав их на укрепление технологической самостоятельности и на новые рынки сбыта продукции, поиск партнёров, обновление логистических, товарных цепочек. При этом нужно продолжить движение по стратегически важным мероприятиям, необходимым для достижения национальных целей развития, определённых президентом», – отметил премьер-министр.

По его словам, доходы бюджета следующего года кабинет министров оценивает в сумму около 26 трлн рублей. В этой сумме уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства.

«Расходы – около 29 трлн. Дефицит бюджета составит 2% ВВП, в абсолютных цифрах это 3 трлн рублей. Закрыть его планируем преимущественно за счёт заимствований. На прошлой неделе Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше», – уточнил Мишустин.

При этом глава правительства РФ добавил, что этот подход даст возможность не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечить приемлемый уровень государственного долга.

«Бюджетную политику планируем в логике бюджетного правила. Это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков. При этом в 2023 и в 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше – на 2,9 трлн и на 1,6 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и до 0,7% – в 2025 году», – отметил премьер.

По его оценке, «такой подход позволит обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей, с одной стороны, а с другой стороны, будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте, сохранению доверия к проводимой государством макроэкономической политике».

Стоит отметить, что ранее бюджетное правило неоднократно подвергалось критике со стороны неправительственных экспертов и представителей оппозиции в Госдуме. В качестве основных аргументов чаще всего звучали необходимость развития отечественной промышленности и реального импортозамещения за счет доходов госказны. В частности, лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявлял, что либеральные чиновники пытаются не допустить суверенизации отечественной экономики и сохранить колониальную модель. По его оценке, нефтегазовые доходы должны работать на экономику и соцподдержку населения, а не запираться в «кубышки», – о бюджетном правиле нужно забыть, как минимум, на ближайшие годы.

Москва, Светлана Антонова

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