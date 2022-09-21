Арестованного в Москве адвоката обвинили по двум новым эпизодам дискредитации российской армии

Московскому адвокату, ранее арестованному по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России, предъявлено обвинение по двум новым эпизодам преступной деятельности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу расследуется уголовное дело в отношении лица, имеющего статус адвоката. Ему предъявлено обвинение в совершении еще двух новых эпизодов преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в марте и апреле текущего года мужчина на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений неоднократно опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции.

В ходе предварительного следствия проведена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, согласно выводам которой в публикациях фигуранта содержатся сведения, относящиеся к экстремистским.

«В связи с этим его действиям дана дополнительная квалификация по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, лицом с использованием своего служебного положения)», – уточнили в СК.

Ранее обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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