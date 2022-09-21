Столичная Госавтоинспекция назвала главные причины ДТП с участием начинающих водителей

Госавтоинспекция столицы проанализировала состояние аварийности среди водителей со стажем до двух лет и определила главные причины ДТП с начинающими автомобилистами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Основными причины дорожных аварий среди водителей-новичков стали: неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям движения», – отметили в Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, за 8 месяцев текущего года на территории столицы зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет. В этих ДТП 7 человек погибли и 355 получили ранения различной степени тяжести.

«ГИБДД Москвы напоминает выпускникам автошкол, что простых навыков управления автомобилем недостаточно, необходимо внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения. Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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