Мошенники под видом чиновников московской мэрии выманили оргтехнику на 54 млн рублей

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников московского правительства, выманили у коммерсантов оргтехнику на сумму более 54 млн рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По предварительным данным, злоумышленники от имени мэрии Москвы рассылали письма в коммерческие организации с предложением приобрести у них офисную технику. Из тех, кто откликнулся, они выбирали наиболее подходящие варианты и приезжали в компании, где заключали фиктивные договоры. Фигуранты забирали товар и уверяли продавцов, что оплата будет произведена позже, однако на связь больше не выходили», – рассказала Волк.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из ГИБДД и Росгвардии на территории Москвы и Ростовской области задержали подозреваемых. В ходе обысков у них изъяты поддельные документы, мобильные телефоны, банковские карты, планшетные компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

«По версии следствия, фигуранты причастны к шести противоправным деяниям. Ущерб, причиненный пострадавшим компаниям, превысил 54 млн рублей. Более 140 единиц похищенной техники полицейские обнаружили и изъяли на одном из столичных рынков», – добавила официальный представитель МВД.

По ее словам, в отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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