В Госдуме заверили россиян в социальных гарантиях в рамках частичной мобилизации

Военнообязанные россияне, которые подлежат мобилизации по указу президента РФ, будут обеспечены необходимыми социальными гарантиями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

По его словам, мобилизация не коснется военнообязанных студентов и срочной службы, а также тех, кто имеет право не призываться по закону о мобилизации. «В первую очередь, речь идет о (мобилизации) тех военнообязанных, которые имеют военно-учетную специальность, востребованную на сегодня, тех, кто имеет боевой опыт, и тех, кто служил в Вооруженных силах… После призыва люди получат все социальные гарантии, которые распространяются на военных-контрактников, начиная от льгот и выплат и заканчивая обеспечением всем необходимым их семей… Они пройдут необходимую подготовку, будут оснащены всем, чем нужно, и только после этого будут направлены для выполнения задач», – отметил парламентарий.

«Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые, в первую очередь, будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач в ходе специальной военной операции», – пояснил Картаполов.

По его словам, в России существует три разряда военнообязанных. «Первый – это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет, и младшие офицеры до 45 лет – видимо, в первую очередь речь будет идти о них», – предположил депутат, отметив, что в случае дефицита специалистов с «какими-то особыми» специальностями, мобилизацию могут провести среди запасников второго разряда.

Сегодня глава государства поддержал инициативу Минобороны РФ и объявил частичную мобилизацию как неотложный шаг для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности России.

Москва, Мария Соколова

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