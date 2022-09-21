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Среда, 21 сентября 2022, 15:11 мск

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Мобилизованные москвичи получат дополнительные выплаты от правительства столицы

Жители Москвы, мобилизованные на военную службу по указу главы государства, получат от властей города дополнительную материальную поддержку. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», – цитирует Собянина пресс-служба мэра и правительства столицы.

Градоначальник назвал вынужденным, но своевременным и необходимым решением указ президента о частичной мобилизации.

«Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации в Вооруженные силы. В зоне специальной военной операции с нами воюет не только украинская армия. По сути, против нас ведут необъявленную войну страны НАТО. На Украину идет поток западного оружия, специалистов и наемников. Делается все, чтобы задушить Россию и экономическими санкциями», – подчеркнул мэр.

При этом Собянин добавил, что в боевых действиях уже участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Они входят в состав трех батальонов: Донского, Георгиевского и маршала Катукова.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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