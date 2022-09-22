Руководители подмосковного МУПа предстанут в суде по делу о четырех ошпаренных кипятком детях

В Люберцах перед судом предстанут бывший директор и должностные лица муниципального унитарного предприятия, обвиняемые в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила сегодня пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета России, из-за действий обвиняемых ожоги при прорыве горячей воды получили четыре девочки.

ЧП произошло 12 ноября 2020 года. «В результате неисполнения должностными лицами муниципального унитарного предприятия своих обязанностей по созданию условий, организации и производства работ с соблюдением положений нормативно-правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, произошёл разрыв участка трубопровода теплотрассы, расположенной в г. Дзержинском Люберецкого городского округа. Вследствие разрыва образовалось паровое облако, и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев», – говорится в сообщении ведомства

В момент ЧП в месте прорыва находились четыре девочки, которые были задеты потоком воды, в результате чего получили термические ожоги ног разной степени тяжести. Дети были госпитализированы для оказания помощи в медицинское учреждение.

Кроме этого, как установили следователи, по указанию бывшего директора организации в штат было осуществлено фиктивное трудоустройство сотрудника. Преступными действиями обвиняемого организации был причинен материальный ущерб на сумму более 390 тысяч рублей.

Как уточнили в СК, кроме бывшего директора МУПа, по делу проходят главный инженер и заместитель главного инженера предприятия по теплоснабжению. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 (халатность), также один из фигурантов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ).

Москва, Андрей Дорофеев

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