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Четверг, 22 сентября 2022, 17:31 мск

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Около сотни человек эвакуировали из-за возгорания в офисном здании на юго-востоке Москвы

Возгорание утеплителя произошло сегодня в офисном здании на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 15:54 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮЗАО, ул. Островитянова, дом 7, где происходило возгорание утеплителя под вентилируемым фасадом в трехэтажном административном (офисно-торговое) здание на площади 10 кв. метров», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, пожар был ликвидирован в 16:22. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 100 человек.

Сведений о пострадавших не поступало.

На пожаре было задействовано 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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