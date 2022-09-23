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Пятница, 23 сентября 2022, 10:54 мск

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Швейный цех с нелегалами из Юго-Восточной Азии обнаружили в Подмосковье

Полицейские выявили в Орехово-Зуевском городском округе швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В результате оперативно-профилактических мероприятий на территории промышленной зоны в районе деревни Ожерелки выявлен швейный цех, в котором нелегально трудились и проживали мигранты. По информационным учётным базам проверено 13 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, находившихся в производственном помещении», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России восемь нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.

По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в отношении представителя коммерческой организации возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ и назначено административное расследование.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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