Мошенники по подложным документам оформили на себя чужие квартиры в Москве

Полицейские задержали троих мужчин, которые по подложным документам оформили на себя права собственности на две квартиры в столице, стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленники изготовили подложный договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в районе Раменки и обратились в организацию, осуществляющую регистрацию передачи права собственности на имущество. В результате право на объект долевого строительства – жилище, принадлежащее 34-летней женщине, было перерегистрировано на одного из злоумышленников», – говорится в сообщении ведомства.

Таким же способом злоумышленники переоформили на себя ещё одну квартиру в том же доме. Потерпевшие, узнав, что больше не являются собственниками жилья, обратились в полицию. Материальный ущерб составил более 10 миллионов рублей.

По данным фактам в отношении мужчин в возрасте от 26 до 53 лет, один из которых был ранее судим, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

«В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий заключён под стражу. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников фигурантов», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»