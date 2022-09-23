Госавтоинспекция назвала самое опасное время суток на дорогах столицы

Дорожно-транспортные происшествия, в которых люди гибнут и получают травмы, наиболее часто происходят в столице в конце рабочего дня. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Изучение распределения дорожных аварий по времени суток показывает, что более 50% ДТП от общего количества происшествий с погибшими и пострадавшими на территории города приходится на промежуток времени с 12.00 до 20.00 часов, а наименьшее число происшествий зафиксировано с 4.00 до 6.00 часов утра. При этом пик аварийности приходится на интервал времени с 17.00 до 20.00 часов», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что в пиковый период негативными факторами являются высокая интенсивность движения автотранспорта и плохая видимость пешеходов в осенне-зимний период. Поэтому в темное время суток пешим участникам дорожного движения важно использовать световозвращающие элементы, а также быть более внимательными на пешеходных переходах.

Всего в столице по итогам 8 месяцев текущего года зарегистрировано 5118 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 200 человек погибли и 5833 получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба.

Москва, Андрей Дорофеев

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