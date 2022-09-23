Участникам СВО готовят кредитные каникулы

Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы разработала законопроект, предусматривающий предоставление кредитных каникул участникам специальной военной операции. Документ подготовлен к внесению в нижнюю палату парламента. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Совета Федерации.

Как пояснил один из авторов документа – вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, проект федерального закона «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящими военную службу в ВС РФ по контракту, а также лицами, находящимися на иждивении у указанных лиц», разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.

По словам Журавлева, документ закрепит порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода.

При этом кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней, льготный период будет установлен автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем.

Сенатор добавил, что законопроект предусматривает также прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении, в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья.

Москва, Андрей Дорофеев

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