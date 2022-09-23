российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 сентября 2022, 18:35 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Участникам СВО готовят кредитные каникулы

Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы разработала законопроект, предусматривающий предоставление кредитных каникул участникам специальной военной операции. Документ подготовлен к внесению в нижнюю палату парламента. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Совета Федерации.

Как пояснил один из авторов документа – вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, проект федерального закона «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящими военную службу в ВС РФ по контракту, а также лицами, находящимися на иждивении у указанных лиц», разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.

По словам Журавлева, документ закрепит порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода.

При этом кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней, льготный период будет установлен автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем.

Сенатор добавил, что законопроект предусматривает также прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении, в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Минцифры РФ обещает помочь обжаловать отказ в отсрочке мобилизации / В Госдуму внесены поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными / Прокуратура предупредила о незаконности созываемой в Москве протестной акции / Свердловским резервистам разрешили выезжать за пределы города и области (ДОКУМЕНТ) / Напишите доверенности, сообщите близким о счетах и кредитах: гайд для тех, кому пришла повестка / Пассажиров в Кольцово дополнительно опрашивают перед вылетом: «Пропустили, но предупредили об уголовке за уклонение» / Мобилизация и бизнес: юрист посоветовал, как спасти свое дело в случае призыва / Мобилизация может повлиять на сроки банкротства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Госдума, Совет Федерации, Частичная мобилизация,