Почти половину пешеходов сбили в Москве на пешеходных переходах

Почти половина ДТП с участием пешеходов случилась в минувшую неделю в столице на пешеходных переходах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств – 70 и 65 случаев соответственно. В 47% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что в период с 19 по 25 сентября на дорогах Москвы зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибли и 187 получили ранения. В числе пострадавших 19 детей в возрасте до 16 лет.

С участием мототранспорта произошло 7 ДТП, с участием велосипедистов – 9.

Самым аварийным днем стала среда, в этот день зарегистрировано 32 ДТП. Наименьшее число дорожных аварий (11) произошло в воскресенье.

Москва, Андрей Дорофеев

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