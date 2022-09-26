ЧП в Подмосковье: следователи разбираются с обстоятельствами гибели подростка

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в подъезде одного из многоквартирных домов Павловского Посада. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«Предварительно установлено, что в вечернее время компания подростков находилась в подъезде. В это время на лестничную площадку вышла женщина и сделала им замечание, чтобы они не шумели и шли на улицу. Вместе с женщиной на лестничную клетку выбежала собака породы «такса» и стала бегать. Подростки развернулись и стали спускаться по лестнице, один из них был впереди всех и побежал вниз. Во время бега он попытался перепрыгнуть через находящуюся на ступеньках собаку, однако споткнувшись, упал с лестницы вниз на площадку. В момент падения мальчик ударился головой о решетку, ограждающую окно. Прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали его смерть», – говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что происшествие случилось 24 сентября.

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрошены очевидцы, проведён осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе прокуратуры Московской области добавили, что надзорное ведомство также организовало проверку и взяло на контроль принятие решения следственным органом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»