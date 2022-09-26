российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 сентября 2022, 17:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Вратарь, спасатель и адмирал: в Москве с начала года согласовали около 70 граффити

Фото: официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы

Около 70 граффити было согласовано в столице в текущем году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала около 70 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования. По остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Как отметили в пресс-службе, на фасады зданий можно наносить портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства. Среди уже согласованных – изображение известного советского вратаря Льва Яшина на улице Народная, граффити, посвященное работе ГУ МЧС России по городу Москве на улице Донская, портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте.

«Большой популярностью в Москве уже не первый год пользуется нанесение изображений на трансформаторные подстанции, например, новое граффити с изображением известного русского ученого Дмитрия Менделеева появилось на трансформаторе, расположенном на территории школы №1574 в 4-м Лесном переулке. Часть подстанций украсили граффити в стиле русского народного творчества – гжель, хохлома, дымковская роспись», – отметил Бирюков.

В настоящее время в Москве насчитывается более 800 согласованных граффити.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / городская среда

Более тысячи зданий получают теплоноситель в столице / Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы / Централизованное отопление включили на 75 объектах соцсферы Москвы / Поезда метро не будут ходить между Белорусским и Савеловским вокзалами столицы / Челябинцам предложили изменить облик городского центра / Чиновники объясняются в СК: в Реутове исчезли зеленая зона и парковка / Челябинские автомобилисты начнут платить за роскошь проехаться по выделенке / «Торнадо, шквалы, ливни»: изменение климата сделает привычными для Москвы погодные аномалии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Культура, Общество, Россия, городская среда,