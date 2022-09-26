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Понедельник, 26 сентября 2022, 19:00 мск

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Житель Подмосковья заплатит штраф за дискредитирующие разговоры о ВС России

Суд в Дмитровском городском округе оштрафовал местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В Дмитровском городском округе 37-летний местный житель провел публичные действия, в виде высказываний, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина признан судом виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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