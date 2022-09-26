Мужчина устроил стрельбу в одном из баров Москвы

Мужчина устроил сегодня стрельбу в одном из столичных баров и ранил охранника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«26 сентября в баре на Пресненском валу мужчина 1964 года рождения, находясь около главного входа, выстрелил в охранника заведения, ранив его. Стрелявший с места преступления скрылся. Раненный охранник госпитализирован», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, на месте находится и.о. Пресненского межрайонного прокурора Никита Иванов.

«Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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