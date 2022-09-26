Покушение на убийство: после стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины по факту покушения на убийство сотрудника одного из клубов в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

В СКР уточнили, что речь идет о ЧП, которое произошло сегодня. Мужчина, находясь в помещении клуба на Пресненском валу произвёл не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в охранника заведения, после чего скрылся.

Сотрудник клуба госпитализирован в одну из городских больниц, где ему оказывается необходимая помощь.

В кратчайшее время мужчина был задержан. Как выяснилось, стрелок был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Москва, Светлана Антонова

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